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Сенатор Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли головного мозга


20.07.2017   12:34
Член Сената США от Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора.

У 80-летнего Маккейна нашли агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому. Опухоль удалили, в настоящее время сенатор проходит реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Президент США Дональда Трамп, а также бывший американский лидер Барак Обама и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пожелали Маккейну скорейшего выздоровления.






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