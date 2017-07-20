Сенатор Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли головного мозга

20.07.2017 12:34 Член Сената США от Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора.



У 80-летнего Маккейна нашли агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому. Опухоль удалили, в настоящее время сенатор проходит реабилитацию у себя дома в Аризоне.



Президент США Дональда Трамп, а также бывший американский лидер Барак Обама и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пожелали Маккейну скорейшего выздоровления.















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