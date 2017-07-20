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Цихелашвили: Ограничения оккупационного режима вредят не только грузинам, но и абхазам и осетинам


20.07.2017   12:57
Ограничения оккупационного режима вредят не только грузинам, но и абхазам и осетинам - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили журналистам на "Амбассадориале 2017" после встречи с грузинскими дипломатами. По ее словам, разговор коснулся положения на оккупированных территориях, действий, которые осуществляет оккупационный режим.

"Я имею в виду установление барьеров, незаконные задержания и другие нарушения, которые еще больше ухудшают положение людей на местах. Для меня было важно говорить на эти темы с руководителями дипломатического представительства Грузии. Они представляют наши интересы в странах-партнерах, именно в тех странах, поддержка которых является весьма важной для нашей миротворческой политики.

Мы также будем говорить о восьми основных задачах политики примирения и включенности, которые создают рамку для тех конкретных шагов и деятельности, которые осуществляет правительство Грузии. Мы говорили о том, что правительство Грузии уже делает, или в будущем собирается сделать шаги, которые будут направлены на улучшение положения населения, пострадавшего от конфликта, поиска гуманитарных выходов, предложение разного сервиса жителям обоих регионов.

Мы очень хорошо понимаем, что ограждения, ограничения оккупационного режима, вредят не только грузинам, но и абхазам и осетинам, и общество, разобщенное ограждениями, по обе стороны находится в очень тяжелом положении. Мы говорили о том, что политика является динамичной. Мы должны продолжить, и удвоить усилие, чтобы поддержка наших партнеров по-прежнему была очень солидной, было мобилизовано гораздо больше ресурса, например, для поощрения строительства доверия и контактов между народами. В условиях, когда перекрываются переходы, воздвигают баррикады, мы собираемся вдвойне динамичней постараться связать народы" - отметила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.







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