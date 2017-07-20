Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власти Грузии никак не связаны с возможным визитом российских депутатов - замглавы МИД


20.07.2017   14:15
Заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа заявил о том, что Министерство иностранных дел, правительство, и парламент никак не связаны с возможным визитом российских депутатов.

"Министерство иностранных дел, правительство, и, насколько мне известно, парламент не имеют ничего общего с этим визитом. Поэтому не могу комментировать это. Это не в нашей компетенции"- заявил Дондуа.

Делегация депутатов Государственной Думы приедет в Грузию, чтобы провести переговоры с грузинскими коллегами - сообщает газета "Известия".

Председатель комитета Государственной Думы по делам стран СНГ Леонид Калашников заявил изданию, что парламентская дипломатия должна содействовать России и Грузии в урегулировании дипломатических отношений, и укреплении экономических связей.

По словам Калашникова, члены "Альянса патриотов", которые находились с визитом в Москве, пригласили российских коллег в Грузию.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Жители Грузии в 2017 году потратили на онлайн-покупки более 34 млн долларов
Грузия занимает шестое место в рейтинге зарплат среди стран бывшего СССР
Reuters: Россия не сможет запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бандиты расправились с женщиной топором в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
Туристическая зона ИнгуриГЭС - единственный аналог в Калифорнии
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев призывает усилить работу над информированием мировой общественности о карабахском конфликте
Уволены главы службы контрразведки и Погранполиции Грузии
Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения об армяно-российской объединенной группировке войск
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна