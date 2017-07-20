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Власти Грузии никак не связаны с возможным визитом российских депутатов - замглавы МИД
20.07.2017 14:15
Заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа заявил о том, что Министерство иностранных дел, правительство, и парламент никак не связаны с возможным визитом российских депутатов.
"Министерство иностранных дел, правительство, и, насколько мне известно, парламент не имеют ничего общего с этим визитом. Поэтому не могу комментировать это. Это не в нашей компетенции"- заявил Дондуа.
Делегация депутатов Государственной Думы приедет в Грузию, чтобы провести переговоры с грузинскими коллегами - сообщает газета "Известия".
Председатель комитета Государственной Думы по делам стран СНГ Леонид Калашников заявил изданию, что парламентская дипломатия должна содействовать России и Грузии в урегулировании дипломатических отношений, и укреплении экономических связей.
По словам Калашникова, члены "Альянса патриотов", которые находились с визитом в Москве, пригласили российских коллег в Грузию.
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