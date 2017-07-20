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Четверо граждан Бангладеш задержаны за попытку незаконно пересечь границу Грузии


20.07.2017   14:17
При попытке незаконно пересечь границу Грузии были задержаны четверо иностранных граждан. Об этом сообщает МВД Грузии.

По данным пограничной полиции, в результате мероприяий, проведенных в Сарпи (грузинское село на границе с Турцией), были задержаны четверо граждан Бангладешской Народной Республики — Шани Д. 1986 года рождения, Мохаммад Б. 1990 года рождения, Наджмул Н. 1986 года рождения и Мохамед С. 1982 года рождения, которые пытались тайно перейти границу.
Следствие установило, что обвиняемые в обход пограничного КПП Сарпи пытались пересечь границу в сторону Турции, отмечается в сообщении ведомства.

Расследование проводится по статье 19-344, что предусматривает групповую попытку пересечения границы незаконным путем.






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