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Госдеп США отметил улучшение охраны границы в Грузии
20.07.2017 14:23
Грузия попала в ежегодный отчет Государственного департамента США – речь идет о документе, где перечислены террористические угрозы в разных странах и направленные против этого действия за 2016 год.
«Несмотря на оккупированные регионы и сложный рельеф, что сокращает возможности соответствующей защиты границы, в Грузии улучшилась безопасность границы» ,- говорится в докладке, который опубликован на официальной веб-странице ведомства.
В докладе также отмечается, что Грузия является верным партнером США и тесно сотрудничает с НАТО.
Власти США в феврале 2016 года подписали с Грузией соглашение о модернизации государственной границы, которое предусматривает финансирование на сумму порядка 10 миллионов долларов.
В рамках соглашения планируется строительство пограничных секторов «Касумло» (грузино-азербайджанская граница) и «Кеда» (грузино-турецкая граница). Их оборудуют тепловыми камерами, приборами ночного видения, а также смотровыми башнями.
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