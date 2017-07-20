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Аджария и Одесская область договорились о плотном сотрудничестве
20.07.2017 14:29
В ходе визита президента Украины в Грузию был подписан важный документ, касающийся Одесской области и дающий региону возможности развития. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.
По его словам, речь идет о соглашении о сотрудничестве между Одесской областью и Аджарией – в документе, как уверяет губернатор, нет ничего нового, он фактически дублирует договор 2013 года, однако за эти годы ничего из запланированного реализовано не было.
«Вопрос: почему? Это же инвестиции, возможность обмена опытом в работе порта и таможни, новые рынки сбыта, возможность для наших детей отдыхать, стажироваться, участвовать в спортивных мероприятиях», — отметил Максим Степанов. Он выразил уверенность, что 19 июля – новый шаг в отношениях не только между Аджарией и Одесской областью, но и между Грузией и Украиной.
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