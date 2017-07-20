Лидеры Грузии о внешнеполитических приоритетах на ежегодном Амбассадориале

20.07.2017 14:32 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, Президент Георгий Маргвелашвили, председатель Парламента Ираклий Кобахидзе и министр иностранных дел Михаил Джанелидзе в ходе выступления на ежегодном Амбассадориале послов Грузии в Тбилиси оценили дипломатические успехи страны после последнего Амбассадориала и говорили о приоритетах внешней политики Грузии.



«Современная международная среда является сложной и быстро меняющейся», - заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе в своем вступительном слове, - «В мире все более очевидным является рост влияния региональных сил в процессе принятия решений по вопросам международной политики. Существенно усилены популистские настроения, также угрозы нелегальной миграции и международного терроризма. В международных отношениях неукоснительно растет роль мягкой силы», - заявил он.



Эти вызовы, - продолжил он, - «оказывают сильное влияние на Южнокавказский-Черноморский регион». «Наличие неурегулированных и находящихся в активной фазе конфликтов в масштабах региона оставляет угрозу, что с целью восстановления-расширения сфер влияния вновь могут быть использованы силовые методы», - обратился Джанелидзе к послам.



Оккупация/Отношения с Россией



Все четверо выступавших большое внимание уделили политике Кремля в отношении Грузии и оккупации Абхазии и Цхинвальского региона.



«Текущий процесс фактической аннексии оккупированных регионов Абхазии и Цхинвальского региона является главным вызовом внешней политики Грузии. Тяжелое положение с точки зрения безопасности, гуманитарного положения и прав человека в оккупированных регионах и на прилегающих территориях является огромным вызовом для Грузии, а также для региональной стабильности», - заявил министр иностранных дел.



Президент Георгий Маргвелашвили, который обратился к послам после выступления Джанелидзе, заявил, что то противостояние, в котором находилась Грузия с точки зрения непризнания сепаратистских регионов, «прошло на плечах грузинской дипломатии и вы чисто выиграли это противостояние».



По словам президента Маргвелашвили, постоянные попытки Российской Федерации «создать сложности Грузии, ухудшают среду безопасности в нашем регионе». «И с этой точки зрения мы должны дать четко понять нашим партнерам, что противостояние с Российской Федерацией – это не процесс, который начался в 2008 году, что этот процесс начался с 90-х гг., когда Грузия сделала первые шаги по направлению независимости, свободного выбора», - обратился Маргвелашвили к послам.



Несмотря на эти сложности, - заявил Маргвелашвили, - Грузия «выбрала два очень важных стратегических направления; первое, это стратегическое терпение, которое, в итоге, приведет нас мирно к восстановлению суверенитета, территориальной целостности, и второе состоит в том, что мы никак не собираемся, чтобы эти сложности каким-либо образом приостановили дальнейшее развитие Грузии».



Тему Абхазии и Цхинвальского региона также затронул и премьер-министр Георгий Квирикашвили, по словам которого, «оккупация 20% территории нашей страны вновь остается важнейшим вызовом процесса развития Грузии».



«К сожалению, обстановка на оккупированных территориях вновь очень тяжелая. Российская Федерация продолжает незаконно устанавливать колючие ограждения и баннеры. Очевидно, что каждый шаг, сделанный нами по направлению к западу, становится причиной таких агрессивных действий со стороны России», - заявил он.



Квирикашвили также отметил, что «благодаря усилий грузинской дипломатии, проблематика оккупации Грузии вновь активно представлена в международной повестке дня».



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе также коснулся этого вопроса и отметил, что урегулирование проблемы возможно только при поддержке со стороны международного сообщества и партнерских стран.



«Только при поддержке демократического мирового общества и путем углубления отношений с партнерскими странами можно будет сдерживать агрессию против нашей страны, завершить оккупацию наших земель и ползучую аннексию частей нашей страны, восстановить территориальную целостность Грузии и найти Грузии постоянное место рядом с самыми успешными и демократическими странами мира», - заявил Кобахидзе.



Европейская и евроатлантическая интеграция



Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе в своем вступительном слове акцентировал внимание на безвизовом режиме со странами Шенгенской зоны и отметил, что «это огромное достижение» в итоге подразумевает «полноценное членство Грузии в европейской семье», ради чего правительство Грузии разработало амбициозный план действий.



Джанелидзе говорил также и об отношениях между Грузией и НАТО, и отметил, что страна имеет «сильную политическую и практическую поддержку» со стороны альянса.



Этот вопрос также затронул и глава Парламента Ираклий Кобахидзе, по словам которого, «будущее Грузии в интеграции в европейские и евроатлантические структуры».



«Главнейшей задачей нашей внешней политики является обеспечение безопасности и развития Грузии при защите и сохранении суверенитета, территориальной целостности нашей страны, избранного грузинским народом западного пути и демократических ценностей», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил в своем выступлении, что прошедший год «сделал более безальтернативным европейский путь Грузии». Глава правительства отметил также, что этот курс поддерживает большинство населения Грузии и поэтому «достижение дальнейшего прогресса в отношениях с Евросоюзом, наряду с приоритетами нашего правительства, является выполнением заказа грузинского общества и верность властей к высоким ожиданиям».



Квирикашвили также заявил, что в результате дипломатических усилий страны, после президентских выборов США «переходный период прошел очень продуктивно для Грузии». «Дальнейшему углублению этих отношений будет содействовать и визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию в ближайшем будущем», - добавил он.



Региональное сотрудничество



Лидеры Грузии затронули также и тематику регионального сотрудничества. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул роль Грузии, как страны, которая стремится к установлению добрососедских отношений со всеми своими соседями.



«Грузия является страной и государством, которое осуществляет серьезные инвестиции в свою функцию государства, которое объединяет европейские и азиатские рынки, как государства, с участием и поддержкой которого решаются многие экономические и энергетические проблемы», - заявил Маргвелашвили.



О транзитной роли Грузии говорил также и Михаил Джанелидзе, по словам которого, Южнокавказский регион, «исходя и своего геополитического расположения, представляет собой важный торговый и транзитный коридор, что создает странам региона хорошую перспективу устойчивого экономического развития».



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