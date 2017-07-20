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Госминистр по евроинтеграции заявил о нежелательности визита российских депутатов


20.07.2017   14:50
Госминистр Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе заявил о нежелательности визита в Тбилиси российских депутатов, получивших от парламентариев оппозиционного грузинского «Альянса патриотов» приглашение посетить страну в ответ на встречи в Госдуме.

Он подчеркнул, что приглашение российских депутатов – частная инициатива «патриотов», и правительство к ней не имеет отношение.

«Обстановка (для визита) нежелательная», - заявил Долидзе, отметив, что в Грузии действует «Закон об оккупированных территориях».

По этому закону поездки в Абхазию и Южную Осетию разрешаются только с согласия Тбилиси. Российские депутаты, которые хотят посетить Грузию, ранее могли быть в Абхазии и т.н. Южной Осетии, то есть они будут в случае приезда в Грузию задержаны либо оштрафованы.
Как сказал Долидзе, «визит должен быть подготовленным и ориентированным на возможный результат, а я такого возможного результата не вижу».

Ранее депутаты правящей «Грузинской мечты» также высказались против такого приезда, отмечая, что не видят смысла в создании формата сотрудничества парламентов двух стран.






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