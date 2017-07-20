Первая леди Украины навестила украинских детей в Батуми (+видео)

20.07.2017 15:00 Вместе с президентом Украины в Батуми находилась первая леди Украины. Марина Порошенко вместе с супругой председателя правительства Аджарии Софьей Бакуридзе посетила детей погибших в украинской войне, которые по поддержке правительства Аджарии находятся в Батуми на отдыхе. После присутствия на шоу дельфинов первая леди Украины и супруга председателя правительства Аджарии передали детям подарки, и сняли памятные фотографии.



"Дети требуют мира"- так называет проект, который осуществляется по поддержке правительства Аджарии, в рамках которого в Батуми на 10 дней гостят 20 детей из Украины.



Проект преследует целью углубление народной дипломатии между Грузией и Украиной, дружбу между украинскими и грузинскими детьми, и поддержку психо-реабилитации детей, травмированных от войны.



Со стороны Украины проект осуществляется по поддержке администрации президента Украины, Министерства по делам спорта и молодежи Украины, Всемирного конгресса украинской молодежи, и депутата Верховного совета Украины Дмитрия Лубинца.



Организаторами и партнерами проекта в Грузии являются Ассоциация "Друг для друга", которой руководит супруга председателя правительства Аджарии Софья Бакуридзе, благотворительный фонд "Алило 2015", Союз ветеранов Грузии, Центр демократического развития молодежи "Синергия", Культурно-образовательный центр "Иверия".



В рамках проекта состоялись развлекательно-познавательные и культурные мероприятия для детей, состоялись встречи детей с их грузинскими сверстниками.



В проекте принимают участие дети ветеранов войны, и вынужденно перемещенные дети из зоны антитеррористических действий. Подготовленная для них программа максимально предусматривает многообразие активного отдыха, что позитивно будет влиять на их психо-эмоциональном состоянии.



Проект осуществляется по финансовой поддержке фонда президента Грузии и компании "Орби группа".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

