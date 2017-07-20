Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Первая леди Украины навестила украинских детей в Батуми (+видео)


20.07.2017   15:00
Вместе с президентом Украины в Батуми находилась первая леди Украины. Марина Порошенко вместе с супругой председателя правительства Аджарии Софьей Бакуридзе посетила детей погибших в украинской войне, которые по поддержке правительства Аджарии находятся в Батуми на отдыхе. После присутствия на шоу дельфинов первая леди Украины и супруга председателя правительства Аджарии передали детям подарки, и сняли памятные фотографии.

"Дети требуют мира"- так называет проект, который осуществляется по поддержке правительства Аджарии, в рамках которого в Батуми на 10 дней гостят 20 детей из Украины.

Проект преследует целью углубление народной дипломатии между Грузией и Украиной, дружбу между украинскими и грузинскими детьми, и поддержку психо-реабилитации детей, травмированных от войны.

Со стороны Украины проект осуществляется по поддержке администрации президента Украины, Министерства по делам спорта и молодежи Украины, Всемирного конгресса украинской молодежи, и депутата Верховного совета Украины Дмитрия Лубинца.

Организаторами и партнерами проекта в Грузии являются Ассоциация "Друг для друга", которой руководит супруга председателя правительства Аджарии Софья Бакуридзе, благотворительный фонд "Алило 2015", Союз ветеранов Грузии, Центр демократического развития молодежи "Синергия", Культурно-образовательный центр "Иверия".

В рамках проекта состоялись развлекательно-познавательные и культурные мероприятия для детей, состоялись встречи детей с их грузинскими сверстниками.

В проекте принимают участие дети ветеранов войны, и вынужденно перемещенные дети из зоны антитеррористических действий. Подготовленная для них программа максимально предусматривает многообразие активного отдыха, что позитивно будет влиять на их психо-эмоциональном состоянии.

Проект осуществляется по финансовой поддержке фонда президента Грузии и компании "Орби группа".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Жители Грузии в 2017 году потратили на онлайн-покупки более 34 млн долларов
Грузия занимает шестое место в рейтинге зарплат среди стран бывшего СССР
Reuters: Россия не сможет запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бандиты расправились с женщиной топором в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
Туристическая зона ИнгуриГЭС - единственный аналог в Калифорнии
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев призывает усилить работу над информированием мировой общественности о карабахском конфликте
Уволены главы службы контрразведки и Погранполиции Грузии
Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения об армяно-российской объединенной группировке войск
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна