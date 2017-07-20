Хидашели: В 2013 году мы не впустили Леонида Калашникова в страну даже как члена ПАСЕ

20.07.2017 15:21 Леонид Калашников - это человек, которому из-за нарушения закона «Об оккупированных территориях» в 2013 году по моей с Тедо Джапаридзе рекомендации и решению тогдашнего премьер-министра Бидзины Иванишвили было отказано во въезде в страну, - так прокомментировала бывший министр обороны Тинатин Хидашели информацию о возможном приезде российских депутатов в Грузию.



«Говорят, что Леонид Калашников планирует приехать в Грузию. Чтобы потом они не говорили, что не знали об этом - это человек, которому из-за нарушения закона «Об оккупированных территориях» в 2013 году по моей с Тедо Джапаридзе рекомендации и решению тогдашнего премьер-министра Бидзины Иванишвили было отказано во въезде в страну не как российскому депутату, а даже как члену ПАСЕ. Когда мы сообщили об этом премьеру, он даже не стал думать, несмотря на то, что с процедурной точки зрения Евросовет вынес бы против нас санкции, и сразу согласился. Надеюсь, сегодня ничего не изменится», - пишет Тинатин Хидашели на своей странице в Facebook.



По информации российских СМИ, по приглашению парламентской фракции «Патриоты Грузии» в Грузию планирует приехать делегация депутатов российской Государственной Думы.















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