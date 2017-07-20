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Пограничники будут принимать решение на основании имеющейся у них информации - о визите российских депутатов
20.07.2017 15:23
Пограничник принимает решение на основании той информации, которая есть у него в данный момент, - об этом заявил заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили, комментируя информацию о возможном приезде российских депутатов в Грузию.
«В каждом конкретном случае пограничник принимает решение на основании той информации, которая есть у него в данный момент. Разумеется, если есть правонарушение, он действует соответственно», - заявил Хуцишвили.
По информации российских СМИ, по приглашению парламентской фракции «Патриоты Грузии» в Грузию планирует приехать делегация депутатов российской Государственной Думы.
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