Пограничники будут принимать решение на основании имеющейся у них информации - о визите российских депутатов

20.07.2017 15:23 Пограничник принимает решение на основании той информации, которая есть у него в данный момент, - об этом заявил заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили, комментируя информацию о возможном приезде российских депутатов в Грузию.



«В каждом конкретном случае пограничник принимает решение на основании той информации, которая есть у него в данный момент. Разумеется, если есть правонарушение, он действует соответственно», - заявил Хуцишвили.



По информации российских СМИ, по приглашению парламентской фракции «Патриоты Грузии» в Грузию планирует приехать делегация депутатов российской Государственной Думы.















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