Дефицита кладбищ в Тбилиси не будет - мэр города

20.07.2017 15:25 Когда умрем, все будем похоронены, таков мой ответ. Что я должен сказать вам о кладбищах?! - так ответил мэр Тбилиси Давид Нармания на вопрос журналистов о том, предусматривает ли генеральный план землепользования Тбилиси вопрос кладбищ, а также информацию о том, что к 2040 году на тбилисских кладбищах больше не будет мест.



Как пояснил Давид Нармания, генеральный план развития Тбилиси вместе с зонированием территорий включает в себя и многие другие вопросы, в том числе и территории кладбищ.



«Важно то, что в генплане указаны территории, которые будут использованы в будущем для кладбищ, а также для других ритуальных мероприятий. Так что этот вопрос, как и другие важные вопросы, в генплане учтен. Дефицита у нас не будет», - заявил мэр столицы.















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