Арабские Эмираты отменили визы для грузинских дипломатов

20.07.2017 16:41 Граждане Грузии с дипломатическими и служебными паспортами смогут без виз отправляться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).



Соответствующее соглашение в Тбилиси подписали министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и его арабский коллега шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

По итогам встречи дипломаты также подписали соглашение о способствовании инвестиций.



На сегодняшний день для поездки в ОАЭ гражданам Грузии нужна виза соответствующей категории – туристическая, студенческая, рабочая.



Правительство Грузии в 2014 году составило список стран, граждане которых могут посещать Грузию без виз для краткосрочных визитов (90 дней из 180). Объединенные Арабские Эмираты – в числе этих стран, поэтому гражданам этой страны не требуется виза для посещения Грузии.



В ходе двухдневного официального визита в Грузию арабский шейх провел встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьером Георгием Квирикашвили.



Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и рассмотрели возможность осуществления совместных экономических проектов.



Внимание было уделено перспективам углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, был отмечен потенциал увеличения экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции в ОАЭ.



Разговор также коснулся положения в оккупироанных регионах — Абхазии и Цхинвальском регионе.



Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и активизацией двухсторонних визитов. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.















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