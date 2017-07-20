Молдова отказалась принять самолеты Минобороны РФ с российскими артистами

20.07.2017 16:43 Молдова отказалась принять самолеты Министерства обороны России с артистами и журналистами, которые планируют выступить в Приднестровье в связи с 25-летием начала «миротворческой операции» в регионе, сообщает ТАСС.



«Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована», - говорится в письме министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) в адрес российского посольства, которое 20 июля опубликовали молдавские СМИ.



В нем молдавская сторона ссылается на «отсутствие соответствующего механизма обеспечения необходимого контроля со стороны молдавских компетентных органов за летной деятельностью с использованием аэродрома города Тирасполя».



В ведомстве также отметили, что нецелесообразно проводить такие акции в одностороннем порядке.



«Молдавские власти считают, что годовщина прекращения вооруженного конфликта на Днестре должна быть отмечена на основе плана совместных мероприятий. Отсутствие такого плана и развертывание в одностороннем порядке таких действий не способствует укреплению доверия», - отметили в МИДЕИ.



В свою очередь посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил ТАСС, что делегация, в которой будут артисты и журналисты, как ожидается, прилетит на самолете Министерства обороны РФ. «В настоящее время с руководством Молдавии прорабатываются детали этого визита. Как ожидается, в торжествах, которые планируются в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе, примет участие и вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин», - сказал Мухаметшин.















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