Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ада Маршания подтверждает, что пригласила российских коллег в Грузию


20.07.2017   17:24
Представитель парламентской фракции «Патриоты Грузии» Ада Маршания подтверждает, что они пригласили своих российских коллег в Грузию, но поясняет, что это не произойдет завтра или послезавтра.

«Если мы хотим запустить настоящий, жизнеспособный формат, чтобы встречи имели ощутимый результат, а диалог не был бесконечной и бесполезной формальностью, нам нужно ездить в Москву, а им - в Тбилиси. Мы будем ездить систематически», - заявила журналистам Ада Маршания.

По ее словам, они попытаются убедить грузинских коллег в том, что диалог с Россией необходим и в этом процессе должны участвовать все фракции.


Следующий визит в Москву члены «Альянса патриотов» планируют в сентябре.

Сегодня депутаты «Патриотов Грузии» подвели итоги встреч с российскими коллегами в Москве. По их словам, в Госдуме РФ они встретились с председателем комитета по делам СНГ и Евразийского союза Леонидом Калашниковым, депутатами Артемом Кавиновым, Казбеком Тайсаевым, Умаханом Умахановым и высокопоставленными чиновниками аппарата Госдумы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Жители Грузии в 2017 году потратили на онлайн-покупки более 34 млн долларов
Грузия занимает шестое место в рейтинге зарплат среди стран бывшего СССР
Reuters: Россия не сможет запустить турбины Siemens в Крыму без помощи изготовителя
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бандиты расправились с женщиной топором в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
Туристическая зона ИнгуриГЭС - единственный аналог в Калифорнии
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев призывает усилить работу над информированием мировой общественности о карабахском конфликте
Уволены главы службы контрразведки и Погранполиции Грузии
Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения об армяно-российской объединенной группировке войск
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна