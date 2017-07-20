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Ада Маршания подтверждает, что пригласила российских коллег в Грузию
20.07.2017 17:24
Представитель парламентской фракции «Патриоты Грузии» Ада Маршания подтверждает, что они пригласили своих российских коллег в Грузию, но поясняет, что это не произойдет завтра или послезавтра.
«Если мы хотим запустить настоящий, жизнеспособный формат, чтобы встречи имели ощутимый результат, а диалог не был бесконечной и бесполезной формальностью, нам нужно ездить в Москву, а им - в Тбилиси. Мы будем ездить систематически», - заявила журналистам Ада Маршания.
По ее словам, они попытаются убедить грузинских коллег в том, что диалог с Россией необходим и в этом процессе должны участвовать все фракции.
Следующий визит в Москву члены «Альянса патриотов» планируют в сентябре.
Сегодня депутаты «Патриотов Грузии» подвели итоги встреч с российскими коллегами в Москве. По их словам, в Госдуме РФ они встретились с председателем комитета по делам СНГ и Евразийского союза Леонидом Калашниковым, депутатами Артемом Кавиновым, Казбеком Тайсаевым, Умаханом Умахановым и высокопоставленными чиновниками аппарата Госдумы.
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