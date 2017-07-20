Дело Мухтарлы передано Главной прокуратуре Грузии

20.07.2017 17:25 Спустя полтора месяца после исчезновения из Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы расследованием скандального дела займется Главная прокуратура Грузии.



По заявлению адвокатов журналиста, Мухтарлы был похищен 29 мая, недалеко от собственного дома в центре Тбилиси и вывезен в Баку. Уже 31 мая МВД Грузии в связи с произошедшим начало уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы». До сих пор расследование не дало каких-либо результатов. Сегодня Главная прокуратура сообщила, что МВД по запросу ведомства передало дело им.



«По уголовному делу проведены все необходимые следственные и процессуальные мероприятия, также допрошены лица, которые могут быть как-либо связаны с этим делом. Напоминаем общественности, что дело расследуется по 143-й статье УК Грузии (незаконное лишение свободы)», — говорится в сообщении прокуратуры.



Напомним, ранее сегодня в связи с делом Мухтарлы были отправлены в отставку двое высокопоставленных грузинских чиновников. До окончания следствия покинули должности глава пограничной полиции Дато Николеишвили и глава департамента контрразведки Службы государственной безопасности Отар Куправшили.



В настоящее время дело под названием «Мухтарлы против Азербайджана и Грузии» рассматривает Европейский суд по правам человека. Дело имеет статус приоритетного.



Кроме того, Европарламент принял специальную резолюцию, посвященную ситуации со СМИ в Азербайджане и делу Мухтарлы.



История с исчезновением азербайджанского журналиста вызвала резонанс в грузинском обществе. Представители грузинских СМИ и НПО не раз устраивали акции в поддержку Мухтарлы в Тбилиси и других городах Грузии.



К своевременному и прозрачному расследованию дела Мухтарлы Грузию призвали Европейская служба внешнеполитической деятельности, Совет Европы, Госдепартамент США, международная организация «Репортеры без границ» и другие.















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