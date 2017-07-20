Проект ЕС помогает предотвращать случаи самоубийства в грузинских тюрьмах

20.07.2017 18:05 15 июля в Тбилиси обсуждались случаи самоубийства в грузинских тюрьмах и способы реализации Программ по предотвращению самоубийств (SPP) на совещании рабочей группы состоящей из тюремных психологов, психиатров и социальных работников.



Мероприятие было организовано в рамках проекта Европейского союза и Совета Европы (СЕ), целью которого является улучшение оказания психиатрической помощи в грузинских тюрьмах и других закрытых учреждениях в стране.



Введение и внедрение Программ по предотвращению самоубийств поддерживалось в Грузии с 2013 года. Около 900 медицинских и немедицинских сотрудников тюрем, а также тюремных директоров, заместителей директоров и главных врачей прошли обучение на данный момент, используя специально разработанную программу и методы обучения протоколу предотвращения самоубийств.



Эта работа была выполнена в рамках проекта финансируемой ЕС и Советом Европы инициативы, направленной на утверждение надлежащего управления "Права человека и здравоохранение в тюрьмах и других закрытых учреждениях в Грузии II".















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