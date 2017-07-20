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IDFI: Значительным вызовом в Грузии остается коррупция высокого уровня


20.07.2017   19:06
По заявлению Института развития свободы информации (IDFI), значительным вызовом в Грузии по-прежнему остается коррупция высокого уровня, а для искоренения проблемы -создание Антикоррупционной службы. Институт пишет об этом в опубликованном сегодня документе.

По их заявлению, за время новейшей истории Грузии фактически не существует выявления действующей властью случаев комплексного (например, высокого уровня), коррупционного преступления. В то же время следственные органы не реагируют должным образом на случаи, выявленные другими субъектами, такими как неправительственные организации и СМИ. По сообщению IDFI, коррупционные преступления высокого уровня обычно выявляются только после изменения власти, однако даже расследования таких случаев часто сопутствуются процедурными нарушениями, что, по их же словам, порождает подозрение политической мотивации.

По сообщению IDFI, на сегодня в связи с ведомствами, борющимися против коррупции в стране, существуют следующие изъяны:

Недостаток независимости, и свободы от политического влияния;
Низкое общественное доверие (доступность информации, открытость);
Низкая степень подотчетности и прозрачности.

Недостаточные материальные ресурсы, и специализированный персонал.

"Независимость ведомств, борющихся против коррупции, обеспечивает эффективную борьбу против коррупции, подотчетность, высокую степень прозрачности, и соответственно, высокое общественное доверие. Анализ практики Грузии явствует, что в ведомствах по борьбе с существующей коррупцией самым проблемным является как раз таки вопрос их независимости. А последнее изменение, которое грузинская власть осуществила в 2015 году присвоением антикоррупционных функций СГБ, оценивается как реформа, содержащая опасность. Соответственно, наиболее эффективным средством искоренения существующего в Грузии положения и пробелов является создание независимой антикоррупционной службы"- пишет IDFI.

IDFI обращается к власти Грузии со следующими рекомендациями:

Создать независимую антикоррупционную службу;
Начать обсуждение о создании независимой антикоррупционной службы в рамках форума "Открытое управление –Грузия".

Функциями независимой антикоррупционной службы определить:

Превенцию коррупции;
Борьбу против коррупции;
Разработку антикоррупционной политики;
Мониторинг деклараций должностных лиц;
Защиту свидетелей;
Мониторинг финансирования политических партий;
Планировку повышения сознания и политики образования о вопросах коррупции;
Определение гарантий, необходимых для независимости службы.









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