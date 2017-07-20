Президент Грузии наложил вето на изменения к «Кодексу местного самоуправления» и «Избирательному кодексу»

20.07.2017 20:30 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на проект изменений к «Кодексу местного самоуправления» и «Избирательному кодексу». Соответствующее заявление президент Грузии сделал на специальном брифинге.



Следовательно, глава государства направит парламенту мотивированные замечания.



Как предполагают изменения к «Кодексу местного самоуправления», семь самоуправляемых городов - Зугдиди, Озургети, Гори, Телави, Ахалцихе, Мцхета и Амбролаури - будут упразднены и объединены с муниципальными общинами. Следовательно, количество самоуправляемых городов сократится с 12 до 5.



Что касается изменений к «Избирательному кодексу», назначение членов партий в избирательную администрацию будет зависеть от количества голосов, полученных партией на последних парламентских выборах. По нынешним законам, назначение членов партий в избирательную администрацию зависит финансирования, полученного из госбюджета. В результате изменений, партия сможет назначить в избирательную администрацию на одного члена больше.















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