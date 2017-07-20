Мдинарадзе: Мы внимательно ознакомимся с мотивированными замечаниями президента и лишь после этого решим, принимать их или преодолевать вето

20.07.2017 21:05 Мы внимательно ознакомимся с мотивированными замечаниями президента и лишь после этого решим, принимать их или преодолевать вето, - об этом «IPN» заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



«Несмотря на то, что оба законопроекта, на которые президент наложил вето, прогрессивны и хороши, и вообще, президент часто накладывает вето на принятые нами законопроекты, мы внимательно и детально изучим каждое его замечание. После этого мы сможем принять объективное решение. Детальные заявления и оценки мы сделаем после того, как ознакомимся с мотивированными замечаниями президента», - отметил Мамука Мдинарадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

