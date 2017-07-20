Хухашвили: Отчетливо видно, что Иванишвили дистанцировался от "мечты", в партии полный хаос

20.07.2017 21:24 Экс-премьер-министр Бидзина Иванишвили в текущем году не будет вмешиваться в предвыборную кампанию "Грузинской мечты". В парламентском большинстве говорят, что уже нет необходимости этого. По мнению политолога Гии Хухашвили, Иванишвили временно отошел от процессов, но не снял с себя ответственность за них.



Примечательно, что во время парламентских выборов минувшего года Бидзина Иванишвили активно включился в предвыборную кампанию "Грузинской мечты", и даже проводил встречи с обществом.



Еще в апреле минувшего года стало известно, что Бидзина Иванишвили поможет правящей силе победить, а сейчас, за три месяца до выборов члены большинства не информированы в связи с этим. Член "Грузинской мечты" Нукри Кантария считает, что в текущем году уже нет необходимости включения Бидзины Иванишвили. По его словам, кандидаты "мечты" смогут независимо победить.



"Посмотрим, включится он или нет, он сам решит это. Думаю, что не включится, поскольку не видно этой необходимости. Там посмотрим. Лично я не говорил на эту тему с ним"- заявил Кантария.



На вопрос "Резонанси", Иванишвили вновь активно рассматривает или нет в разговоре с соратниками текущие в стране процессы, он ответил:



"Если он захочет, разумеется, скажет это. Я не считаю нужным, чтобы я говорил об этом. Он сам сделает заявление обо всем. На данном этапе не видно необходимости того, чтобы поддерживать партию. Кандидат достаточно сильный, и думаю, ему не будет трудно победить".



Тем временем, по мнению политолога Гии Хухашвили, Иванишвили временно отошел от процессов, но не снял с себя ответственности за них.



"Иванишвили не бросил "Грузинскую мечту", просто, уже несколько месяцев дистанцировался от процессов, и это отчетливо видно - в партии полный хаос.



Но, на мой взгляд, кандидат правящей силы в выборах получит точно столько голосов, сколько Бидзина Иванишвили, иначе ни у одного кандидата "мечты" нет собственного капитала.



То, что Иванишвили не выступает публично, не означает, что он снял с себя ответственность за "мечту". Это подобно тому, когда ребенок в семье становится совершеннолетним, и отец будто бы учит его независимой жизни, и контролирует издалека - чтобы еще несозревший ребенок не попал в грязь"- заявил в разговоре с "Резонанси" Гия Хухашвили.



По мнению аналитика Вахтанга Дзабирадзе, Иванишвили не отмежевался от "мечты", и вновь будет в курсе дела в связи с важными вопросами.



"Думаю, нет необходимости включения Иванишвили в этих выборах. Оппозиция практически, не сформировалась, после парламентских выборов она не смогла даже форму принять, и, учитывая также процессы, текущие в "Национальном движении", вмешательство Иванишвили не представляет необходимость.



Это не означает, что он отошел от политики. Думаю, он будет в курсе дела в связи с текущими в партии процессами. А вообще, если он не будет появляться, будет лучше и для него, и для "мечты".



Это молчание лично я считаю политическим ходом, а не тем, что он бросил "мечту"- говорит в беседе с "Резонанси" Вахтанг Дзабирадзе.



По его же словам, по мнению населения, "мечту" по-прежнему контролирует Иванишвили, соответственно, то, что он дистанцировался от процессов, не имеет значения.



"Важно ни его появление на людях, или отсутствие, главное, что думает народ. Если провести опрос, все скажут, что Иванишвили по-прежнему контролирует ситуацию. Соответственно, если он действительно бросит политику, население должно поверить в это.



Так что, по моему мнению, Иванишвили не бросил партию на произвол судьбы. Возможно, он меньше вмешивается, но думаю, полностью владеет информацией, что происходит в "мечте".



Не скажу, что он отмежевался от "Грузинской мечты". Возможно, он не принимает участие в ежедневных решениях, но он будет в курсе дела в связи с важными вопросами"- заявил Вахтанг Дзабирадзе.















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