Партия «Рух новых сил Михаила Саакашвили» зарегистрирована Минюстом после серии скандалов

21.07.2017 10:16 Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию Михеила Саакашвили — «Рух новых сил Михеила Саакашвили». Об этом сообщила пресс-служба Минюста.



«Министерство юстиции зарегистрировало указанную политическую партию в определенный действующим законодательством срок. Это произошло сразу, как только Минюст получил пакет документов, соответствующий требованиям действующего законодательства», — говорится в сообщении.



Согласно единому реестру общественных формирований, партия была легализована 17 января 2015 года. Членами совета партии являются бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко (внефракционный), бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.



Координатором совета партии является Ольга Галабала — бывший зампредседателя Ивано-Франковского областного совета, депутат облсовета от партии «Воля».



Напомним, «Рух новых сил» был создан как общественное движение в ноябре 2016 года. На первом же митинге «Руха» Саакашвили потребовал проведения досрочных выборов в Верховную Раду по новому избирательному законодательству, с новым составом Центральной избирательной комиссии и с отменой депутатского иммунитета.



В конце зимы Партия гармоничного развития изменила название на «Рух новых сил».



30 мая партия «Рух новых сил» вышла на митинг возле Минюста с требованием зарегистрировать изменения в названии партии (изменить его на «Рух новых сил Михеила Саакашвили»).















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