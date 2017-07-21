Российские военные задержали гражданина Грузии - на этот раз на дагестанском направлении

21.07.2017 10:59 Гражданин Грузии Зураб Чахтаури исчез с пастбища Кварельского района два дня назад. Он вчера связался со своей семьей по телефону с российского номера и сообщил, что российские пограничники задержали его у границы Дагестана.



Чахтаури сообщил семье также электронный адрес, куда должны были переслать документы удостоверения личности. Третий день, как семья не знает ничего о месте нахождения Зураба, который работал в горах пастухом.



После похищения Зураба Чахтаури жители села Шилда говорят о новых угрозах. В Кахетии считают, что опасаться похищения с границы следует не только пастухам.



По информации Министерства внутренних дел, у пастуха был специальный пропуск для работы на территории, прилегающей к пограничной линии в Шилде, и он находился на территории с соблюдением всех правил. В полиции Кахетии начались доследственные действия для того, чтобы выяснить в какой обстановке произошло исчезновение Чахтаури. Министерство иностранных дел оценивает похищение пастуха очередным провокационным действием.



Российский телефонный номер, с которого Чахтаури связался с семьей, на данное время недоступен. Семья надеется, что Зураб Чахтаури вернется домой невредимый.















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