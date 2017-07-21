|
Российские военные задержали гражданина Грузии - на этот раз на дагестанском направлении
21.07.2017 10:59
Гражданин Грузии Зураб Чахтаури исчез с пастбища Кварельского района два дня назад. Он вчера связался со своей семьей по телефону с российского номера и сообщил, что российские пограничники задержали его у границы Дагестана.
Чахтаури сообщил семье также электронный адрес, куда должны были переслать документы удостоверения личности. Третий день, как семья не знает ничего о месте нахождения Зураба, который работал в горах пастухом.
После похищения Зураба Чахтаури жители села Шилда говорят о новых угрозах. В Кахетии считают, что опасаться похищения с границы следует не только пастухам.
По информации Министерства внутренних дел, у пастуха был специальный пропуск для работы на территории, прилегающей к пограничной линии в Шилде, и он находился на территории с соблюдением всех правил. В полиции Кахетии начались доследственные действия для того, чтобы выяснить в какой обстановке произошло исчезновение Чахтаури. Министерство иностранных дел оценивает похищение пастуха очередным провокационным действием.
Российский телефонный номер, с которого Чахтаури связался с семьей, на данное время недоступен. Семья надеется, что Зураб Чахтаури вернется домой невредимый.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна