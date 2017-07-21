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МИД: Граждане Грузии не пострадали от землетрясения в Турции


21.07.2017   11:23
Среди пострадавших или погибших во время разрушительного землетрясения в Турции нет граждан Грузии. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Грузии.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло минувшей ночью в Эгейском море у берегов Турции. Несколько сильных толчков были зафиксированы в 02:31 по тбилисскому времени.

Также сообщается, что землетрясение вызвало небольшое цунами. Оно привело к подтоплению некоторых отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра к югу от курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным землетрясение было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла и на греческом острове Кос, также популярном среди туристов.

В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу. Некоторые местные жители получили травмы из-за того, что выпрыгивали из окон.


На острове Кос пострадали не менее 100 человек и по предварительным данным погибло два человека.

В Бодруме за медицинской помощью обратились порядка 70 человек. Землетрясение не привело к серьезным разрушениям.






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