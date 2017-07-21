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Россия заняла первое место по запросам на удаление информации в Google


21.07.2017   11:48
По итогам 2016 года число запросов в Google от российских госорганов, органов правопорядка и полиции на удаление противоправного контента выросло на 478%, до 13,2 тыс., следует из отчета под названием Transparency Report, регулярно выпускаемого компанией Google.

Запросы из России составили более половины от всех запросов на удаление контента, полученных Google со всего мира: госорганы всех остальных стран суммарно направили в американскую IT-корпорацию только 9,3 тыс. запросов на ограничение доступа к противоправной информации, пишет РБК.

85% российских запросов были направлены с целью обеспечения «национальной безопасности», следует из отчета. Еще 5% запросов касались «критики представителей власти», 2% были связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства. Google удовлетворил 74% российских заявок — упомянутые в них ресурсы были заблокированы или удалены.

В своем отчете Google приводит ряд примеров того контента, который просит блокировать Россия. Госорганы, например, требовали удалить информацию о терактах в Грозном в одном из блогов. Также корпорация ограничила доступ к некоторым материалам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», заблокировала доступ из России к «Поваренной книге анархиста» авторства Уильяма Пауэлла (пособие по изготовлению наркотиков и взрывных устройств из незапрещенных химикатов и предметов; в 2014 году внесено в федеральный список экстремистских материалов).

Основная активность российских чиновников пришлась на вторую половину 2016 года — в этот период Google получил от них более 11 тыс. запросов. Согласно статистике Google, большая часть запросов, а именно 43,4%, в эти полгода касалась видео на YouTube, 43,2% касались веб-поиска. По требованию Министерства внутренних дел РФ Google заблокировал на территории России 160 видеороликов на YouTube, в которых предположительно содержались экстремистские материалы.






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