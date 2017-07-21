Оппозиция направила протестное письмо Венецианской комиссии

21.07.2017 11:50 Оппозиция отправила протестное письмо Венецианской комиссии. Политические партии еще раз обвиняют власть, что она обманула европейских экспертов, общество, и политические партии, и не собирается реально изменить Конституцию.



Правящая команда советует оппозиции, не говорить ультиматумами, и работать только над вопросами, предусмотренными третьим слушанием. Большинство не собирается менять правило избирательной системы полностью на пропорциональную систему, и изменить непрямое правило президентских выборов.



Оппозиция вновь ожидает реального предложения власти. Если правящая команда не пойдет на основополагающие уступки, тогда партии опять будут требовать включения в процесс Венецианской комиссии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

