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Оппозиция направила протестное письмо Венецианской комиссии


21.07.2017   11:50
Оппозиция отправила протестное письмо Венецианской комиссии. Политические партии еще раз обвиняют власть, что она обманула европейских экспертов, общество, и политические партии, и не собирается реально изменить Конституцию.

Правящая команда советует оппозиции, не говорить ультиматумами, и работать только над вопросами, предусмотренными третьим слушанием. Большинство не собирается менять правило избирательной системы полностью на пропорциональную систему, и изменить непрямое правило президентских выборов.

Оппозиция вновь ожидает реального предложения власти. Если правящая команда не пойдет на основополагающие уступки, тогда партии опять будут требовать включения в процесс Венецианской комиссии.







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