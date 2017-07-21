Венгрия отказала прокуратуре Грузии в экстрадиции Гии Удесиани

21.07.2017 12:41 Сегодня в Будапеште прокуратуре Грузии отказали в экстрадиции Гии Удесиани. Обоснованный документ будапештского суда адвокат Удесиани еще не получил, но иностранный защитник высокопоставленного чиновника прошлой власти говорит, что судья принял данное решение из-за политического интереса, существующего в деле Удесиани.



Прокуратура Грузии требовала экстрадиции Георгия Удесиани в связи с обвинением, предъявленным ему по делу насильственного овладения имуществом бизнесмена Бесика Хардзиани. По сообщению адвоката, такое преступление по их местному законодательству тоже является наказуемым, но суд не принял это за необходимое обстоятельство для экстрадиции.



В деле Удесиани видит политический интерес также его грузинский адвокат. По словам Беки Басилая, это подтвердилось решением, принятым сегодня будапештским судом.



Возможную вину Георгия Удесиани в деле Хардзиани установит суд. Его экстрадицию в Грузию следует снять с повестки дня, поскольку решение, принятое судом Будапешта, не будет обжаловано.

















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