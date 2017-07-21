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В отчете Госдепа отразилось тесное сотрудничество с Грузией - Давид Бакрадзе
21.07.2017 13:04
На отчет Государственного департамента Соединенных Штатов Америки отзывается посол Грузии в США. По заявлению Давида Бакрадзе, в ежегодном оценочном документе отразилось тесное сотрудничество Тбилиси с Соединенными Штатами.
"У нас очень тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и участия в миротворческих миссиях. Между ведомствами сложилось очень тесное сотрудничество, и соответственно логично, что это тесное сотрудничество отразилось в документе"- отметил Давид Бакрадзе.
По оценке Государственного департамента, Грузия улучшила безопасность общей границы, но недостаток контроля на оккупированных территориях ограничивает возможность охраны границ.
В отчете о террористических угрозах говорится, что исходя из географического расположения, исламистские экстремисты используют Грузию для транзита.
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