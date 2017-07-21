Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В отчете Госдепа отразилось тесное сотрудничество с Грузией - Давид Бакрадзе


21.07.2017   13:04
На отчет Государственного департамента Соединенных Штатов Америки отзывается посол Грузии в США. По заявлению Давида Бакрадзе, в ежегодном оценочном документе отразилось тесное сотрудничество Тбилиси с Соединенными Штатами.

"У нас очень тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и участия в миротворческих миссиях. Между ведомствами сложилось очень тесное сотрудничество, и соответственно логично, что это тесное сотрудничество отразилось в документе"- отметил Давид Бакрадзе.

По оценке Государственного департамента, Грузия улучшила безопасность общей границы, но недостаток контроля на оккупированных территориях ограничивает возможность охраны границ.

В отчете о террористических угрозах говорится, что исходя из географического расположения, исламистские экстремисты используют Грузию для транзита.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украинская компания может начать поставки мяса грузинской армии
Более 2 млн долларов потратили туристы за год на Мартвильском каньоне
Forbes посвятил отдельную статью грузинским хачапури
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бандиты топором изрубили мать семейства в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
Туристическая зона ИнгуриГЭС - единственный аналог в Калифорнии
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении задержала подозреваемого в убийстве известного психолога
На Северном Кавказе могут избрать новых сенаторов
Опрос: Жители Турции признали лучшим другом соседний Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна