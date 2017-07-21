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Изменение тарифа на газ будет зависеть от различных факторов - министр энергетики
21.07.2017 13:08
Тарифы на газ обязательно будут пересмотрены, однако в сторону роста или снижения, сейчас сказать невозможно, - об этом заявил министр энергетики Грузии Илья Элошвили, отвечая на вопрос о возможном изменении вновь тарифа на газ.
По словам Ильи Элошвили, изменение тарифа на газ будет зависеть от различных факторов, а также методологии подсчета тарифа.
«Изменение тарифа обусловили, в основном, те инвестиции, которые осуществлены с 2007 года по сей день. Потому что с 2007 года тариф на газ, фактически, не пересматривался, соответственно, число абонентов уже удвоилось, в сектор вложено множество инвестиций, изменилась обстановка и изменился курс лари. Все это оказало влияние и тариф претерпел изменение», - сообщил Илья Элошвили.
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