Мне неважно, сколько должностных лиц отстранят от должности - Лейла Мустафаева

21.07.2017 13:47 С точки зрения следствия отстранение двух должностных лиц силового ведомства не имеет никакого смысла - заявила агентству "Интерпрессньюс" супруга азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, Лейла Мустафаева, комментируя промежуточный отчет МВД по делу ее супруга, и временное отстранение от должности начальника пограничной полиции и директора департамента контрразведки.



"Отстранение двух высокопоставленных должностных лиц силового ведомства не имеет никакого смысла с точки зрения следствия. В июне уволили руководителя криминальной полиции, но с точки зрения расследования ничего не сделали. Никакой положительный результат не наступил. Поэтому я ничего от этого не ожидаю.



У меня главный вопрос - почему до сих пор не удалось идентифицировать ту машину, и тех лиц, которые увезли Афгана из Тбилиси. Если следствие действительно работает над этим делом, они уже должны знать это. Я уверена, они все знают, и у них есть все необходимые записи, но не обнародуют их. У меня вопрос - почему"- говорит Лейла Мустафаева.



Она также затронула тот факт, что расследование дела Афгана Мухтарлы передали Главной прокуратуре.



"Мы с первого же дня просили, чтобы дело передали прокуратуре. Я надеюсь, что-нибудь изменится с точки зрения расследования, но по состоянию на сегодня полиция стерла почти все факты в связи с похищением Афгана Мухтарлы. Не знаю, как прокуратура расследует это дело в таких условиях. У полиции в этом деле был конфликт интересов, однако должна отметить, что это дело будет расследовано только тогда, как у правящей силы, "Грузинской мечты" возникнет политическая воля для этого"- отметила супруга Афгана Мухтарлы.



Что касается того, почему она отказалась от охраны, предложенной МВД, по словам Лейлы Мустафаевой, она и ее супруг не были признаны жертвами преступления.



"В ситуации, когда меня и Афгана Мухтарлы не признали жертвами преступления, почему они должны охранять нас? Мы требуем статуса жертвы. Нам этот статус не придали. Алогично наше обеспечение охраной, когда у нас нет статуса жертвы"- добавила она.



























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