Джанелидзе: Основными приоритетами внешней политики являются стабильность, благополучие, забота о соотечественниках

21.07.2017 14:01 Основными приоритетами внешней политики являются стабильность, благополучие, забота о наших соотечественниках и повышение имиджа страны, чему служит активная экономическая дипломатия.



Об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сообщил журналистам до начала заключительного мероприятия «Амбассадориала 2017».



«В рамках сегодняшнего Амбассадориала мы представим послам новую концепцию о т.н. экспортном торговом треугольнике, которая основывается на сотрудничестве трех институтов – Министерства экономики, Министерства иностранных дел и Партнерского фонда. В рамках Министерства экономики рассматривается реформа, согласно которой, путем объединения Агентства развития предпринимательства и Инвестиционного агентства усилились возможности сотрудничества с частным сектором. Именно путем сотрудничества этих трех институтов и включенности коммерческих атташе мы осуществим шаги с точки зрения еще большего роста грузинского экспорта, а также в плане ввоза инвестиций и технологий», - заявил Михаил Джанелидзе.















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