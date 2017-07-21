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ЕНД: Надеемся, что «Мечта» не постарается преодолеть вето


21.07.2017   14:08
"Национальное движение" отзывается на вето президента. По заявлению члена партии Котэ Иоселиани, решение президента о наложении вето на поправки к кодексу самоуправления и избирательному кодексу, является целесообразным.

"Грузинская мечта" боится демократических и открытых выборов, поэтому они стараются своими законодательными инициативами как-либо сделать этот процесс управляемым в их пользу.

Вето президента помешало их коварному и плохому замыслу. Надеюсь, депутаты "Грузинской мечты" адекватно оценят этот процесс, и не будут стараться преодолеть вето"- заявил член ЕНД Котэ Иоселиани.

Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на поправки к кодексу самоуправления и избирательному кодексу. Это первый случай, когда президент одновременно наложил вето на два законопроекта. Георгий Маргвелашвили вернул парламенту поправки с мотивированными замечаниями.






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