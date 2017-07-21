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Сабанадзе: В вопросе безвиза все идет хорошо, однако Евросоюз продолжит мониторинг


21.07.2017   14:28
С точки зрения визовой либерализации все идет хорошо, однако Евросоюз продолжит мониторинг, - об этом сообщила «IPN» представитель Грузии в Евросоюзе Наталия Сабанадзе.

«Евросоюз продолжит мониторинг. Там есть темы, по которым мониторинг продолжится из-за того, что существует и механизм приостановка и так далее. Пока все идет хорошо, ничего тревожного не было – 146 человек, которым отказали во въезде в Шенгенскую зону, это не большая цифра, учитывая, что уже очень многие граждане Грузии воспользовались безвизовым режимом, продолжат пользоваться и, надеюсь, отнесутся к этому ответственно», - заявила Сабанадзе.

Посол Грузии во Франции Екатерина Сирадзе-Делоне заявила ранее, что во Франции число просителей убежища, по сравнению с данными 2016 года, катастрофически возросло. По словам Наталии Сабанадзе, в масштабе Евросоюза эту картину обобщить мы не можем.

«В Бельгии такой ситуации нет. В некоторой мере рост отмечается в Люксембурге, в очень малом соотношении. Это то, о чем, разумеется, следует думать и наши граждане должны знать, что у Грузии имеется безвизовый режим, это означает, что Грузия воспринимается как безопасная страна. Поэтому вероятность того, что приезжающие отсюда получат убежище в Евросоюзе очень низка», - заявила Сабанадзе.






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