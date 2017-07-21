Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент своим вето напомнил «Мечте» о реформах - Усупашвили


21.07.2017   14:44
У парламента появилась еще одна возможность обсудить достаточно важные вопросы, и надеюсь, все это не дойдет до технически-политического выворачивания рук - так отнесся экс-председатель парламента Давид Усупашивли к наложению вето президентом.

По его заявлению, наложением вето президент напомнил "Грузинской мечте" о тех реформах, которые они начали в 2013-2014 годы, но потом отказались от них. По мнению бывшего председателя парламента, мотивированные замечания президента важные, и он надеется, что законодатели с ответственностью отнесутся к данному вопросу.

"Президент указал "Грузинской мечте" на ту реформу, которую "мечта" начала в 2013-2014 годы. А изменения, которые осуществляются, поворачивают эти процессы назад. Здесь разговор идет ни о семи городах самоуправления, здесь идет разговор об отказе сотням населенных пунктов с полноценным самоуправлением.

У парламента появилась еще одна возможность обсудить достаточно важные вопросы, и надеюсь, все это не дойдет до технически-политического выворачивания рук. Такие важные рекомендации по такому значимому вопросу необходимо учитывать"- заявил Усупашвили.

Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня наложил вето на поправки к "Кодексу самоуправления" и "Избирательному кодексу". Это первый случай, когда президент одновременно наложил вето на два законопроекта. Георгий Маргвелашвили вернул парламенту поправки с мотивированными замечаниями.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украинская компания может начать поставки мяса грузинской армии
Более 2 млн долларов потратили туристы за год на Мартвильском каньоне
Forbes посвятил отдельную статью грузинским хачапури
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бандиты топором изрубили мать семейства в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
Туристическая зона ИнгуриГЭС - единственный аналог в Калифорнии
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении задержала подозреваемого в убийстве известного психолога
На Северном Кавказе могут избрать новых сенаторов
Опрос: Жители Турции признали лучшим другом соседний Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна