Президент своим вето напомнил «Мечте» о реформах - Усупашвили

21.07.2017 14:44 У парламента появилась еще одна возможность обсудить достаточно важные вопросы, и надеюсь, все это не дойдет до технически-политического выворачивания рук - так отнесся экс-председатель парламента Давид Усупашивли к наложению вето президентом.



По его заявлению, наложением вето президент напомнил "Грузинской мечте" о тех реформах, которые они начали в 2013-2014 годы, но потом отказались от них. По мнению бывшего председателя парламента, мотивированные замечания президента важные, и он надеется, что законодатели с ответственностью отнесутся к данному вопросу.



"Президент указал "Грузинской мечте" на ту реформу, которую "мечта" начала в 2013-2014 годы. А изменения, которые осуществляются, поворачивают эти процессы назад. Здесь разговор идет ни о семи городах самоуправления, здесь идет разговор об отказе сотням населенных пунктов с полноценным самоуправлением.



У парламента появилась еще одна возможность обсудить достаточно важные вопросы, и надеюсь, все это не дойдет до технически-политического выворачивания рук. Такие важные рекомендации по такому значимому вопросу необходимо учитывать"- заявил Усупашвили.



Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня наложил вето на поправки к "Кодексу самоуправления" и "Избирательному кодексу". Это первый случай, когда президент одновременно наложил вето на два законопроекта. Георгий Маргвелашвили вернул парламенту поправки с мотивированными замечаниями.















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