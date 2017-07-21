Залкалиани: Стратегическое партнерство США и Грузии переходит на еще более высокий уровень

21.07.2017 18:00 Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани говорит о необходимости развития торгово-экономических отношений высокого уровня с Соединенными Штатами Америки.



По заявлению Залкалиани, американо-грузинское стратегическое партнерство переходит на еще более высокий уровень, и доказательством того является запланированный визит вице-президента США в Грузии. По словам заместителя министра:



"Тот высокий уровень, который есть у нас с Соединенными Штатами в контексте обороны, безопасности, и политического сотрудничества, заслуживает развития торгово-экономических отношений такого же высокого уровня.



Мероприятия, которые были запланированы у нас в первой половине текущего года, мы провели по плану. Уже состоялись две рабочие группы Хартии стратегического партнерства, во второй половине года готовимся к работе остальных двух рабочих групп, а также состоится пленарная сессия. Результаты выражаются также в беспрецедентной поддержке со стороны законодательной власти США, термин "оккупация" использован в законодательном акте Соединенных Штатов Америки. Это еще раз подтверждает, что Грузия пользуется двухпартийной поддержкой США, и поддержка Соединенных Штатов Америки во всех международных форматах, на всех международных платформах является чрезвычайно важной. Их оценка текущих процессов является очень четкой, и мы продолжим работу с ними в этом направлении.



Еще одним направлением, о котором мы сегодня говорили, является углубление экономических отношений с Соединенными Штатами. Тот высокий уровень сотрудничества, который есть у нас с точки зрения обороны и безопасности, политического сотрудничества, разумеется, заслуживает развития торгово-экономических отношений такого же высокого уровня. Об этом был разговор в ходе визита премьер-министра Грузии, и эти обсуждения будут продолжаться как в экономической рабочей группе Хартии стратегического партнерства, так и в двухстороннем диалоге. Мы сохраняем экономические переговоры высокого уровня с США, и необходимо, чтобы эти отношения развивались и в будущем, и отразились в конкретных результатах, что будет выражаться, наверное, в большей включенности компаний, частных структур США"- заявил Давид Залкалиани.



На вопрос, остается ли в повестке дня направление переговоров о свободной торговле между двумя странами, замминистра заявил, что это направление приоритетное, и разговор на эту тему с Соединенными Штатами никогда не прекращался.



"В отличие от предыдущей администрации, которая была больше сфокусирована на многосторонних форматах, нынешняя администрация делает особые акценты на двухсторонние отношения с точки зрения развития свободной торговли, это является одним из главных приоритетов нашей повестки дня, и естественно, мы говорим об этом"- заявил Давид Залкалиани.

















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