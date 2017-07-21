Грузия хочет начать переговоры об упрощении виз с Ирландией

21.07.2017 18:21 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе принял парламентскую делегацию Ирландии, находящуюся с рабочим визитом в Тбилиси под руководством председателя совместного комитета иностранных дел, торговли, и обороны Брендана Смита.



В МИД заявляют, что Михаил Джанелидзе первым делом поблагодарил ирландских депутатов за резолюцию в поддержку Грузии, принятую совместным комитетом иностранных дел, торговли и обороны в феврале 2017 года.



По заявлению вице-премьера, грузинская сторона очень ценит твердую поддержку Ирландии в контексте европейской интеграции, суверенитета, и территориальной целостности Грузии, а также в рамках международных организаций, что особенно ценно с учетом демократического прогресса, достигнутого нашей страной, и существующих на сегодня вызовов.



Вице-премьер также выразил благодарность за создание группы дружбы с Грузией в парламенте Ирландии, что по его словам, сделает еще более интенсивным межпарламентское и вообще, грузинско-ирландское сотрудничество.



На встрече стороны детально рассмотрели широкий спектр отношений, и говорили о перспективах будущего развития сотрудничества в сфере политики, экономики, культуры, образования, и других сферах, о европейской интеграции Грузии, текущих в Европе процессах, вызовах, связанных с брекзитом, и других актуальных темах.



В беседе отметили, что двухстороннее сотрудничество, и дружба между Грузией и Ирландией в последнее время особенно окрепла, чему способствует открытые посольства Грузии в Ирландии. В частности, активизировалось секторальное сотрудничество в сферах здравоохранения, исполнения наказания, культуры, и образования.



В то же время Михаил Джанелидзе ознакомил парламентскую делегацию Ирландии с положением на оккупированных территориях Грузии, и заострил внимание на события, развитые в последнее время. Он подчеркнул также особое значение твердой поддержки международного содружества в процессе осуществления миротворческих инициатив власти Грузии.



В разговоре о вопросах европейской интеграции внимание уступили шагам, сделанным в этом процессе, достигнутым успехам, в том числе безвизовому сообщению, и ожиданиям Грузии в связи с запланированным саммитом Восточного партнерства. В то же время вице-премьер ознакомил членов ирландского парламента с приоритетами функциональной интеграции с Евросоюзом, отметил, что грузинская сторона будет рада, если с учетом успешных шагов Грузии начнутся переговоры с Ирландией об упрощении процедур выдачи виз.



Ирландская сторона еще раз подтвердила свою поддержку, как в отношении европейской интеграции, так и суверенитета и территориальной целостности Грузии. Депутаты также выразили полную готовность максимально содействовать последующему укреплению взаимно полезного сотрудничества между двумя странами.

















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