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Мы столкнулись с двумя Грузиями - NDI


21.07.2017   19:22
В отчете Национально-демократического института (NDI), который оценивает подготовку к октябрьским выборам местного самоуправления, говорится, что в предвыборный период они увидели две параллельные и разные Грузии - дикотомию. По их же заявлению, это может подорвать доверие к политическим процессам:

"Первая, которую видят лидеры правящей партии и должностные лица "Грузинской мечты". А вторую во время встречи описали все остальные группы: местные и международные неправительственные организации и наблюдатели, все другие парламентские и непарламентские партии и кандидаты, администрация президента, и медиа-организации".

По оценке NDI, согласно первой группе, существуют только небольшие демократические вызовы: "Свобода СМИ и политической среды обеспечена, рассмотрение судебных дел происходит быстро и беспристрастно, и реформы осуществляются с включенностью всех сторон".

Все другие группы, с которыми встретилась делегация, описывают другую реальность:

"Происходит консолидация власти, в ходе решения исков закон используется неравно и в политических целях, правовые и конституционные реформы служат политическим интересам "Грузинской мечты", партии и кандидаты находятся в неравном положении, сужается медиа среда для выражения альтернативных мнений, а также имеет место неформальное управление, и использование административных ресурсов, особенно путем вмешательства Службы государственной безопасности".

Национально-демократический институт считает, что такое резкое отличие взглядов может повлиять на доверие общества, и со временем содействовать разделению граждан, и нестабильности в стране.

Делегация NDI заявила, что у Грузии есть способность, время, поддержка, опыт, и ресурсы, чтобы принять во внимание большую часть рекомендаций, и "для этого необходима достаточная политическая воля".

"Выборы 2017 года дают значительную возможность кандидатам и партиям, сделать акцент на важные для населения вопросы. Население разочаровано, что их ожидания в связи с самыми важными вопросами не оправдались".







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