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Джанелидзе: Мы не должны поддаваться на российские провокации
21.07.2017 21:28
Мы не должны поддаваться на российские провокации, но это не значит, что должны сдаться и молчать на все те действия, которые осуществляет оккупант, - так откликнулся вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на очередной факт проведения оккупационными силами рва у села Карапила.
Джанелидзе называет данный факт «провокацией» и поясняет, что работы, которые осуществляет в селах оккупационный режим, связаны с фиксированием оккупационной линии.
«Этому факту, как и всем предыдущим, мы даем очень строгую оценку. Мы работаем вместе с партнерами, чтобы этот процесс, провокационные действия остановились. В первую очередь, это провокация. Важно вместе с международным сообществом суметь остановить провокационные действия. Это та политика, которую мы будем активно осуществлять с течение последующих лет. У нас имеется беспрецедентная поддержка со стороны международного сообщества. Агрессивные действия Российской Федерации в оккупированных регионах строжайше оценены и осуждены», - сообщил журналистам Михаил Джанелидзе.
Он также отметил, что у Грузии имеются лишь дипломатические каналы и инструменты для того, чтобы мирно урегулировать конфликт, остановить российскую агрессию, оккупацию и позаботиться о деоккупации.
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