37 сел добавлены в список высокогорных поселений Грузии

21.07.2017 21:32 В список высокогорных поселений добавлены 37 сел. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.



Как пояснил премьер-министр, это означает, что педагоги, врачи, пенсионеры и социально необеспеченные лица получат дополнительные льготы. Также дополнительные льготы получат компании, которые, согласно данному закону, освобождаются от целого ряда налогов.



«Очень важно, что 250 компаний уже воспользовались с 1 января 2016 года этими льготами, и думаю, это закон в значительной мере изменит уровень жизни в наших горных регионах не только с точки зрения закрепления там населения. Думаю, что многие вернутся, и эта тенденция уже замечается, что очень меня радует и тенденция эта, вероятно, продолжится», - заявил Квирикашвили.















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