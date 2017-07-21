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37 сел добавлены в список высокогорных поселений Грузии


21.07.2017   21:32
В список высокогорных поселений добавлены 37 сел. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.

Как пояснил премьер-министр, это означает, что педагоги, врачи, пенсионеры и социально необеспеченные лица получат дополнительные льготы. Также дополнительные льготы получат компании, которые, согласно данному закону, освобождаются от целого ряда налогов.

«Очень важно, что 250 компаний уже воспользовались с 1 января 2016 года этими льготами, и думаю, это закон в значительной мере изменит уровень жизни в наших горных регионах не только с точки зрения закрепления там населения. Думаю, что многие вернутся, и эта тенденция уже замечается, что очень меня радует и тенденция эта, вероятно, продолжится», - заявил Квирикашвили.






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