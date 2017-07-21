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Уэс Митчелл станет помощником государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии
21.07.2017 21:36
Президент США Дональд Трамп заявил, что на должность помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии планирует представить Уэса Митчела. Об этом сообщил Белый дом 19 июля.
Митчелл, который является президентом и исполнительным директором Центра анализа европейской политики (СЕРА), часто занимается обзором вопросов, связанных с НАТО и трансатлантической безопасности.
На должности помощника госсекретаря Уэс Митчелл будет ответственным за дипломатические отношения с Европой и 50 странами Евразии, в том числе, с Грузией, НАТО, ЕС и ОБСЕ.
Виктория Нуланд, которая была назначена президентом Обама в сентябре 2013 года, покинула должность в январе 2017 года, после инаугурации президента Трампа.
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