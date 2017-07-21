NDI: Поправки к избирательному кодексу приняли без проведения соответствующих консультаций

21.07.2017 21:55 В отчете предвыборной делегации NDI говорится, что парламент внес в Избирательный кодекс две поправки, которые были приняты за несколько месяцев раньше до выборов без проведения надлежащих консультаций.



"Парламент принял также две поправки к Избирательному кодексу Грузии, на которые президент наложил вето. Поправки были приняты несколькими месяцами раньше до выборов без проведения должных консультаций. Несмотря на то, что предложенное изменение, которое дает возможность кандидатам баллотироваться за пределами Тбилиси, как в выборах мэра, так и городского собрания, позитивно оценивается, неправительственные организации и оппозиционные партии считают шагом назад несколько аспектов реформы.



Одна из таких реформ касается правила комплектации избирательных комиссий, которая, как отметили гражданские наблюдательские группы, значительно сократит количество партий, у которых будут члены в комиссии, и комиссия будет укомплектована в пользу правящей партии.



Избирательный кодекс предусматривает также изменение порядка выборов председателя ЦИК, который, как отмечают неправительственные организации, в отличие от нынешнего порядка, будет в пользу интересов правящей партии.



В случае вступления в силу, некоторые поправки заработают к выборам 2017 года, а некоторые, например, увеличение срока регистрации для незарегистрированных избирателей, дадут возможность большему количеству избирателей принять участие в выборах.



Однако в ходе встречи с делегацией несколько сторон выразили опасение, что у председателя участковой избирательной комиссии будет возможность выпроводить с участка и оштрафовать любого человека под предлогом, что мешает процессу. Они отметили, что есть возможность злоупотребления такой дискреции"- говорится в отчете NDI.



















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