Исландия ввела Грузию в список безопасных стран

22.07.2017 23:19 Власти Исландии ввели Грузию в список безопасных стран. Об этом говорится в заявлении Иммиграционной службы Исландии.



Как отмечается в заявлении, «в Грузии защищены права человека и конституция страны обеспечивает равенство граждан».



В Иммиграционной службе Исландии также отмечают, что в Грузии без помех работают иностранные правозащитные организации.



«Иммиграционная служба Исландии изучила ситуацию в Грузии и, естественно, есть все предусловия для того, чтобы считать Грузию безопасной страной», - говорится в заявлении.

















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