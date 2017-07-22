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Исландия ввела Грузию в список безопасных стран


22.07.2017   23:19
Власти Исландии ввели Грузию в список безопасных стран. Об этом говорится в заявлении Иммиграционной службы Исландии.

Как отмечается в заявлении, «в Грузии защищены права человека и конституция страны обеспечивает равенство граждан».

В Иммиграционной службе Исландии также отмечают, что в Грузии без помех работают иностранные правозащитные организации.

«Иммиграционная служба Исландии изучила ситуацию в Грузии и, естественно, есть все предусловия для того, чтобы считать Грузию безопасной страной», - говорится в заявлении.







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