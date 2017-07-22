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Грузинский эмигрант спас двух американцев, попавших в автокатастрофу (Видео)


22.07.2017   23:28
Грузинский эмигрант спас жизни двух американцев, заблокированных в горящем автомобиле.

Грузин стал свидетелем автокатастрофы на одном из шоссе США. На дороге столкнулись несколько автомобилей, в том числе трайлер, после чего начался пожар. Несмотря на опасность, мужчина помог двум людям выбраться из горящей машины. Еще одного пострадавшего спасти не удалось – он заживо сгорел в автомобиле.

О мужественном поступке уроженца Грузии стало известно из социальной сети фейсбук – кадры с места трагедии опубликовала на своей странице пользователь Майя Бачанашвили. Девушка является двоюродной сестрой жены главного героя видео.

На кадрах видно, что по шоссе проезжает много автомобилей, однако никто из водителей не остановился, чтобы помочь попавшим в беду.

Имя грузина не известно, его никнейм в фейсбуке — Mi Kheil. Из пользовательской информации в социальной сети известно, что вместе со своей супругой он воспитывает двух маленьких дочерей.



Новости-Грузия






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