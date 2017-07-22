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Кутаисский аэропорт сможет обслуживать больше пассажиров


22.07.2017   23:43
После расширения терминала, Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели сможет одновременно обслуживать больше рейсов, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.

Кутаисский аэропорт — второй по популярности аэропорт в Грузии. Оттуда осуществляют рейсы преимущественно лоукостовые компании. На территории аэропорта, открывшегося осенью 2012 года, будет построен еще один терминал.

«В августе начинается очень важный проект в связи со строительством нового терминала Кутаисского аэропорта — проект расширения терминала, который даст возможность Кутаисскому аэропорту обслуживать шесть рейсов одновременно», — сказал Квирикашвили, напомнив, что возле аэропорта также строится железнодорожная станция.

По мнению премьера, реализация этих проектов даст возможность аэропорту обслужить больше пассажиров.

Строительство в Кутаиси 3-километрового участка железной дороги, который позволит жителям Грузии и туристам доехать на поезде до терминала Кутаисского международного аэропорта, началось в апреле этого года и продлится год.







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