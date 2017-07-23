Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Европейская Грузия» проведет на проспекте Агмашенебели акцию-шествие «Нет русскому фашизму»


23.07.2017   12:52
Партия «Европейская Грузия» 23 июля проведет на проспекте Агмашенебели в Тбилиси акцию-шествие с призывом «Нет русскому фашизму».

Как отметила кандидат на пост мэра Тбилиси от «Европейской Грузии» Элене Хоштария, цель акции – показать всем, что Грузия не является страной ненависти и насилия.

«Вся суть этой акции – не делать наперекор маленькой маргинальной группе, а показать всем, что Грузия не является страной ненависти и насилия; показать властям, что эти группы управляются ею.

Эка Беселия назвала патриотом Гию Коркоташвили, который должен быть под уголовным следствием. Покажем власти, что мы не допустим человеческих отношений столь насильственным путем», - заявил Хоштария.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП Грузии может превысить 4% - Минфин
Украинская компания может начать поставки мяса грузинской армии
Более 2 млн долларов потратили туристы за год в Мартвильском каньоне
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
Бандиты топором изрубили мать семейства в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Республиканцы и демократы в Конгрессе договорились о более широких санкциях против России
Предвыборные оценки НДИ: Две параллельные и отличающиеся Грузии
В Армении задержала подозреваемого в убийстве известного психолога
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна