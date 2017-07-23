«Европейская Грузия» проведет на проспекте Агмашенебели акцию-шествие «Нет русскому фашизму»

23.07.2017 12:52 Партия «Европейская Грузия» 23 июля проведет на проспекте Агмашенебели в Тбилиси акцию-шествие с призывом «Нет русскому фашизму».



Как отметила кандидат на пост мэра Тбилиси от «Европейской Грузии» Элене Хоштария, цель акции – показать всем, что Грузия не является страной ненависти и насилия.



«Вся суть этой акции – не делать наперекор маленькой маргинальной группе, а показать всем, что Грузия не является страной ненависти и насилия; показать властям, что эти группы управляются ею.



Эка Беселия назвала патриотом Гию Коркоташвили, который должен быть под уголовным следствием. Покажем власти, что мы не допустим человеческих отношений столь насильственным путем», - заявил Хоштария.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

