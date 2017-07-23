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Совбез ООН проведет кризисное заседание


23.07.2017   12:55
Завтра состоится кризисное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. Предложение по его созыву внесли в субботу, 22 июля, Швеция, Франция и Египет, передает Deutsche Welle.

Члены Совбеза ООН должны в самом скором времени провести совещание о том, «как и чем можно поддержать призыв к деэскалации», заявил представитель Швеции в ООН Карл Скау.

Конфликт между палестинцами и израильтянами вокруг Храмовой горы резко обострился 21 июля и привел к многочисленным жертвам - в течение 24 часов погибли по меньшей мере 6 человек, сотни людей были ранены. Протесты вспыхнули в ответ на отказ Израиля убрать металлодетекторы при входе на Храмовую гору.

Израильские власти 16 июля установили рамки металлодетекторов после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима.

В пятницу, 21 июля, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем. По словам Аббаса, решение останется в силе до тех пор, пока Израиль не отменит меры безопасности, принятые на Храмовой горе в Иерусалиме.






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