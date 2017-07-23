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Нармания: У всех есть свобода слова и выражения мнения, однако мы им сообщили, что следует изменить время или место, чтобы не совпали две акции


23.07.2017   13:35
Исходя из того, что одновременно были назначены две акции, мы сообщили организаторам второй, которые обратились с письмом поздно, что в это время и на том же месте была запланирована акция, - об этом мэр Тбилиси Давид Нармания заявил, откликнувшись на организованную «Маршем грузин» акцию, которая проводится в то же время и на том же месте, где запланировано «Европейской Грузией».

«У всех в этой стране есть свобода слова и выражения мнения, однако мы им сообщили, что в это время и на этом месте была назначена акция, и им следует изменить время или место, чтобы две акции не совпали.

Другая распространившаяся информация не соответствует действительности. Мы не даем санкцию на проведение акции, – Тбилисская мэрия принимает это как информацию, чтобы в случае ограничений на дороге переместить движение транспорта, в особенности, передвижение муниципального транспорта», - заявил Давид Нармания.

Сегодня «Европейская Грузия» в 20:00 проведет на территории у Дома железнодорожников акцию-шествие «Нет русскому фашизму». В это же время и на том же месте провести акцию планируют представители «Марша грузин».







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