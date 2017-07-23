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Президент Грузии наложил вето и на тот законопроект, согласно которому в сакребуло увеличивается число мажоритариев
23.07.2017 15:02
Президент Грузии наложил вето и на тот принятый парламентом законопроект, который предусматривает формирование по-новому сакребуло (собраний) самоуправляемых городов и общин и увеличение в сакребуло числа мажоритариев.
В итоге, Георгий Маргвелашвили использовал право вето в связи с тремя законопроектами, принятыми парламентом. Один из них – проект изменений в «Кодексе местного самоуправления», а два – различные законопроекты связанные с «Избирательным кодексом».
«После упразднения статуса семи самоуправляемых городов, в муниципалитетах, созданных в результате их объединения с соответствующими муниципалитетами, избрание из административного центра, входящего в состав общины, 1, 2, 3, 4 или даже 5 мажоритарных депутатов, не обеспечит справедливое представительство и порождает еще большее неравенство в отношении вопроса равной весомости голосов», - отмечено в мотивированных замечаниях президента.
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