Сенат США согласовал введение новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи

23.07.2017 15:48 Сенат США согласовал введение новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Обе палаты согласны с тем, чтобы 25 июля в Палате представителей состоялось голосование по новому законопроекту.



В документе, согласно которому, в отношении России могут быть задействованы новые санкции, детально описаны факты нарушения официальной Москвой международного права. Говорится, в том числе, и о Грузии. В частности, о соглашении между Москвой и Тбилиси о прекращении огня от 2008 года. В связи с этим в документе говорится, что Россия не выполняет соглашение и продолжает аннексию Грузии.



Согласно законопроекту, президент США должен призвать Россию к выводу войск из Грузии, Украины и Молдовы. Документ также предусматривает выделение Европе и Евразии в 2018-2019 гг. 250 миллионов долларов.















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