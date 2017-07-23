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Сенат США согласовал введение новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи


23.07.2017   15:48
Сенат США согласовал введение новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Обе палаты согласны с тем, чтобы 25 июля в Палате представителей состоялось голосование по новому законопроекту.

В документе, согласно которому, в отношении России могут быть задействованы новые санкции, детально описаны факты нарушения официальной Москвой международного права. Говорится, в том числе, и о Грузии. В частности, о соглашении между Москвой и Тбилиси о прекращении огня от 2008 года. В связи с этим в документе говорится, что Россия не выполняет соглашение и продолжает аннексию Грузии.

Согласно законопроекту, президент США должен призвать Россию к выводу войск из Грузии, Украины и Молдовы. Документ также предусматривает выделение Европе и Евразии в 2018-2019 гг. 250 миллионов долларов.






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