Конгресс США осудил действия РФ в Грузии в проекте новых антироссийских санкций

23.07.2017 17:12 Конгресс США осудил незаконные действия России в Грузии в законопроекте о новых санкциях против Москвы.



Законопроект, предусматривающий ужесточение уже существующих секторальных санкций против России, а также Ирана и Северной Кореи, был согласован республиканцами и демократами накануне.



Документ​ среди прочего ограничивает президента США в решении вопроса смягчения или снятия санкций.



В случае принятия законопроекта Дональд Трамп не сможет в одностороннем порядке, без одобрения Конгресса, ослабить или отменить санкции, или же «существенно менять» принципы внешней политики.



Сразу после победы Трампа на президентских выборах, в его адрес начали поступать обвинения в том, что Россия, возможно, поспособствовала его выигрышу. Сейчас сенаторы призывают Трампа направить Кремлю «четкое послание от имени американского народа и союзников». «Нам нужен президент Трамп, чтобы помочь донести это послание», — сказал сенатор от Демократической партии Бен Кардин.



В частности, в тексте документа Конгресс обращается к Трампу с просьбой «призвать правительство Российской Федерации вывести все свои войска с территории Грузии, Украины и Молдовы».



Авторы законопроекта также отмечают, что «власти РФ продолжает игнорировать условия заключенного с Грузией соглашения 2008 года о прекращении огня, которое требует вывода войск России, обеспечения свободного доступа гуманитарных организаций в регионы т.н. Южной Осетии и Абхазии, а также осуществления мониторинга конфликтных зон Миссией наблюдателей Европейского Союза».



Сенаторы подчеркивают, что Россия нарушила сразу несколько международных договоров, в том числе Будапештский меморандум и Хельсинкский Заключительный акт, когда «незаконно оккупировала Южную Осетию и Абхазию в 2008 году».



Законопроект Конгресса также призывает администрацию Трампа включить в бюджетные расходы в 2018-2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США, в том числе и Грузии, от российского влияния. Авторы документа рассчитывают, что эти средства, в первую очередь, помогут европейским государствам защитить инфраструктуру и избирательные механизмы от российских кибератак.



Документ вызвал недовольство в Белом доме. Так, директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт говорил о «недопустимом ограничении полномочий президента США».



Голосование по новому законопроекту в палате представителей намечено на вторник, 25 июля. После голосования документ отправится на подпись к президенту Дональду Трампу. Он все еще может наложить вето на законопроект, но, как указывают наблюдатели, это только усилит подозрения в поддержке Трампом действий Кремля.



Новости-Грузия















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